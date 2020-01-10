Глава МИД Эстонии: переговоры о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии следует начать весной

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул необходимость двигаться дальше в вопросе расширения ЕС и начать переговоры о включении в него Северной Македонии и Албании уже этой весной.

Об этом он сказал на встрече с комиссаром ЕС по вопросам переговоров о расширении и политики добрососедства Оливером Вархейи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Рейнсалу заявил, что Эстония поддерживает основанную на строгой условности политику расширения и готова внести свой вклад в то, чтобы ЕС мог поддержать в проведении реформ страны, которые ожидают приглашения к переговорам о вступлении.

"Важно поддерживать как можно более тесный политический контакт с государствами Западных Балкан", - сказал Рейнсалу.

"Сближение региона с ЕС также косвенно является вопросом нашей безопасности", - добавил министр. По словам Рейнсалу, необходимо приложить усилия для открытия переговоров о вступлении в преддверии саммита ЕС - Западные Балканы в Загребе этой весной.

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Албания и Северная Македония должны были начать официальные переговоры о вступлении в ЕС в прошлом году. Президент Франции Эммануэль Макрона заблокировал старт переговоров в октябре и заявил, что будет продолжать делать это до тех пор, пока не будет реформирован процесс приема стран в блок.

Макрона выступил против открытия переговоров, несмотря на предупреждения о том, что дальнейшие задержки с присоединением Северной Македонии и Албании могут подорвать стабильность Балканском регионе. В ответ на задержку лидер Северной Македонии ушел в отставку и назначил внеочередные парламентские выборы на 12 апреля.