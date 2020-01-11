Статті про імпічмент Трампа передадуть в Сенат наступного тижня

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі наступного тижня передасть до Сенату статті про імпічмент проти президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

"Я попросила голову Комітету з питань судової влади Джеррі Надлера бути готовим винести наступного тижня резолюцію про призначення керівників та передачу статей про імпічмент до Сенату", - написала Пелосі у листі до демократів Палати.

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Пелосі додала, що 14 січня відбудуться щотижнева зустріч конгресменів, що представляють Демократичну партію, на яких буде прийнято рішення про подальші дії.

Як відомо, 19 грудня Палата представників проголосувала за дві статті звинувачень у справі про імпічмент Трампа.

45-го президента США звинуватили у зловживанні владою шляхом залучення іноземного уряду для переслідування політичного опонента і перешкоджанні Конгресу в його розслідуванні.

Статті про імпічмент, політичний еквівалент обвинувального акту, тепер будуть спрямовані в Сенат для судового розгляду. Якщо Трамп буде виправданий Сенатом, очолюваним республіканцями, а саме це і очікується, йому все одно доведеться йти на переобрання, несучи на собі пляму імпічменту.

Трамп назвав усю справу "полюванням на відьом", "містифікацією" і "обманом".

Для винесення обвинувального вироку необхідно голосування у дві третини голосів. У той час як демократи мають більшість у Палаті представників, Сенат контролюють республіканці.