Статьи об импичменте Трампа передадут в Сенат на следующей неделе

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на следующей неделе передаст в Сенат статьи об импичменте против президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Я попросила председателя Комитета по вопросам судебной власти Джерри Надлера быть готовым вынести на следующей неделе резолюцию о назначении руководителей и передачу статей об импичменте в Сенат", - написала Пелоси в письме к демократам Палаты.

Пелоси добавила, что 14 января состоится еженедельная встреча конгрессменов, представляющих Демократическую партию, на которой будет принято решение о дальнейших действиях.

Как известно, 19 декабря Палата представителей проголосовала за две статьи обвинений по делу об импичменте Трампа.

45-го президента США обвинили в злоупотреблении властью путем привлечения иностранного правительства для преследования политического оппонента и препятствовании Конгресса в его расследовании.

Статьи об импичменте, политический эквивалент обвинительного акта, теперь будут направлены в Сенат для судебного разбирательства. Если Трамп будет оправдан Сенатом, а именно это и ожидается, ему все равно придется идти на переизбрание, неся на себе пятно импичмента.

Трамп назвал все дело "охотой на ведьм", "мистификацией" и "обманом".

Для вынесения обвинительного приговора необходимо голосование в две трети голосов. В то время как демократы имеют большинство в Палате представителей, Сенат контролируют республиканцы.