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Трамп поддержал протесты в Иране

Воскресенье, 12 января 2020, 10:33

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку протестующим, которые вышли на улицы Тегерана и других иранских городов после признание Ираном факта сбивания украинского самолета авиакомпании МАУ иранскими военными.

Об этом говорится в Twitter американского президента, сообщает "Европейская правда".

"Обращаюсь к храброму, многострадальному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала моего президентства, и моя администрация будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновляемся вашим мужеством" написал Трамп.

Он подчеркнул, что правительство Ирана должно позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать факты о продолжающихся протестах.

"Не может быть ни очередной резни мирных протестующих, ни отключения интернета. Весь мир наблюдает", - заявил Трамп.

Протесты вспыхнули после того как власти Ирана признало в субботу, что их военные случайно сбили самолет "Международных авиалиний Украины" через несколько минут после взлета в среду. Протесты распространились по всему Ирану, включая такие крупные города, как Шираз, Исфахан, Хамедан и Орумия.

Спецназовцы применили слезоточивый газ против иранцев, которые требовали отставки верховного лидера Али Хаменеи.

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Иран Трамп
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