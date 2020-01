Трамп поддержал протесты в Иране

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку протестующим, которые вышли на улицы Тегерана и других иранских городов после признание Ираном факта сбивания украинского самолета авиакомпании МАУ иранскими военными.

Об этом говорится в Twitter американского президента, сообщает "Европейская правда".

"Обращаюсь к храброму, многострадальному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала моего президентства, и моя администрация будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновляемся вашим мужеством" написал Трамп.

To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage.