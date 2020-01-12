Трамп поддержал протесты в Иране
Президент США Дональд Трамп выразил поддержку протестующим, которые вышли на улицы Тегерана и других иранских городов после признание Ираном факта сбивания украинского самолета авиакомпании МАУ иранскими военными.
Об этом говорится в Twitter американского президента, сообщает "Европейская правда".
"Обращаюсь к храброму, многострадальному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала моего президентства, и моя администрация будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновляемся вашим мужеством" написал Трамп.
To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020
Он подчеркнул, что правительство Ирана должно позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать факты о продолжающихся протестах.
"Не может быть ни очередной резни мирных протестующих, ни отключения интернета. Весь мир наблюдает", - заявил Трамп.
Протесты вспыхнули после того как власти Ирана признало в субботу, что их военные случайно сбили самолет "Международных авиалиний Украины" через несколько минут после взлета в среду. Протесты распространились по всему Ирану, включая такие крупные города, как Шираз, Исфахан, Хамедан и Орумия.
Спецназовцы применили слезоточивый газ против иранцев, которые требовали отставки верховного лидера Али Хаменеи.