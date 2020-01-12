Україна увійшла до трійки найбільших експортерів сількогосподарської продукції у ЄС

Україна стала третім за величиною експортером аграрної продукції до Європейського союзу, поступившись Сполученим Штатам та Бразилії.

Про це йдеться у звіті Єврокомісії щодо торгівлі сільськогосподарською продукцією у період з листопада 2018 по жовтень 2019 року.

За 12-місячний період з листопада 2018 по жовтень 2019 року імпорт агропродовольчих товарів з третіх країн склав 119,7 млрд євро, що на 4 млрд євро або 3,4% більше у порівнянні з аналогічним періодом у 2017-2018 роках.

Найбільшими експортерами агропродовольчих товарів в ЄС за останні 12 місяців були США – 12,3 млрд євро, Бразилія – 11,7 млрд євро, Україна – 7,3 млрд євро, Китай – 6,2 млрд євро, Аргентина – 5,1 млрд євро, Швейцарія – 4,7 млрд євро, Туреччина – 4,6 млрд євро та Індонезія – 4,2 млрд євро.

Варто зазначити, що найбільш помітним у річному вираженні стало зростання експорту сільськогосподарської продукції з України – на 2,1 млрд євро, або 41%.

Як повідомлялося, за даними Держстату, обсяги експорту українських товарів до країн ЄС за 10 місяців 2019 року склали $17,4 млрд, що на 6,1% більше, аніж в аналогічному періоді 2018 року.

Імпорт товарів з ЄС в Україну за 10 місяців зріс на 7,9%, до $20,7 млрд.