Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в ЕС

Украина стала третьим по величине экспортером аграрной продукции в Европейский союз, уступив Соединенным Штатам и Бразилии.

Об этом говорится в отчете Еврокомиссии по торговле сельскохозяйственной продукцией в период с ноября 2018 года по октябрь 2019 года.

За 12-месячный период с ноября 2018 года по октябрь 2019 года импорт агропродовольственных товаров из третьих стран составил 119,7 млрд евро, что на 4 млрд евро или 3,4% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2017-2018 годах.

Крупнейшими экспортерами агропродовольственных товаров в ЕС за последние 12 месяцев были США – 12,3 млрд евро, Бразилия – 11,7 млрд евро, Украина – 7,3 млрд евро, Китай – 6,2 млрд евро, Аргентина – 5,1 млрд евро, Швейцария – 4,7 млрд евро, Турция – 4,6 млрд евро и Индонезия – 4,2 млрд евро.

Стоит отметить, что наиболее заметным в годовом выражении стал рост экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины – на 2,1 млрд евро, или 41%.

Как сообщалось, по данным Госстата, объемы экспорта украинских товаров в страны ЕС за 10 месяцев 2019 года составили $17,4 млрд, что на 6,1% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Импорт товаров из ЕС в Украину за 10 месяцев вырос на 7,9%, до $20,7 млрд.