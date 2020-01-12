Мальта: керівна партія обрала нового прем’єра на тлі кризи через вбиту журналістку

Керівна партія Мальти обрала нового лідера і прем'єр-міністра замість Джозефа Муската, який пішов у відставку на тлі кризи через вбивство журналістки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Роберт Абела переміг у голосуванні за керівника Лейбористської партії з 57,9% голосів.

Його попередник Джозеф Мускат минулого місяця заявив, що піде у відставку через скандал, пов'язаний з вбивством журналістки-розслідувачки Дафне Каруани Галіції.

Те, як Мускат вів розслідування вбивства, викликало загальний гнів. Його звинуватили в захисті союзників, які фігурують у справі.

Роберт Абела

Його наступник - син колишнього президента Мальти Джорджа Абели - буде приведений до присяги в понеділок.

Дафне Каруана Галіція, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers, загинула внаслідок вибуху автомобіля 16 жовтня 2017 року на Мальті. Трьом чоловікам, які розмістили бомбу в авто і підірвали її, вже висунуто звинувачення в убивстві.