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Королева Британії скликає кризову нараду, щоб обговорити майбутнє принца Гаррі

Неділя, 12 січня 2020, 12:49

Королева Британії скликала кризові сімейні збори, щоб обговорити рішення принца Гаррі і його дружини Меган Маркл відмовитися від королівських привілеїв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

В ході цієї безпрецедентної зустрічі на вищому рівні королева, принц Уельський, герцог Кембриджський і герцог Сассекський зберуться разом в резиденції Сандрінгем в понеділок.

Це буде їх перша особиста розмова з тих пір, як герцог і герцогиня Сассекські випустили свою заяву, в якій оголосили про свої наміри відійти від виконання обов’язків старших членів королівської родини.

За інформацією джерела, після серії зустрічей і консультацій, проведених протягом останніх декількох днів, родина планує розглянути цілий ряд можливостей.

Члени королівської родини планують взяти до уваги думки, викладені принцом Гаррі і його дружиною цього тижня.

Нагадаємо, 8 січня Гаррі та Меган опублікували заяву, в якій йдеться про те, що вони планують зняти з себе обов’язки "старших" членів королівської родини та працювати, щоб стати фінансово незалежними, "продовжуючи при цьому повністю підтримувати Її Величність Королеву".

Вони планують жити у Британії та в Північній Америці, продовжуючи "надавати повноцінну підтримку" королеві Єлизаветі ІІ.

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Велика Британія
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