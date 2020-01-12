У Чехії 11 людей отруїлися чадним газом у ресторані

У чеському місті Яблонець-над-Нісоу в ніч на неділю 11 людей отруїлися чадним газом у ресторані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky.

Як розповів речник служби екстреної медичної допомоги Міхаел Георгієв, медиків у ресторан викликали у суботу ввечері.

"Після прибуття медики зафіксували підвищені показники датчиків, що вимірюють рівень СО. Відразу після цього в ресторан були викликані працівники пожежної охорони і поліції" - сказав він.

Спочатку повідомлялося, що до лікарень доставли 13 людей, пізніше у поліції уточнили, що постраждали троє працівників ресторану і вісім гостей.

Одну з постраждалих помістили у важкому стані в гіпербаричну камеру.

Попередньою причиною витоку чадного газу пожежники називають несправність системи опалення.

Пожежники протягом ночі перевірили систему опалення в ресторані і провели провітрювання його приміщень.