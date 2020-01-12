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В Чехии 11 человек отравились угарным газом в ресторане

Воскресенье, 12 января 2020, 13:45

В чешском городе Яблонец-над-Нисоу в ночь на воскресенье 11 человек отравились угарным газом в ресторане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Novinky.

Как рассказал спикер Службы экстренной медицинской помощи Михаэл Георгиев, медиков в ресторан вызвали в субботу вечером.

"По прибытии медики зафиксировали повышенные показатели датчиков, измеряющих уровень СО. Сразу после этого в ресторан были вызваны сотрудники пожарной охраны и полиции", - сказал он.

Сначала сообщалось, что в больницы доставли 13 человек, позднее в полиции уточнили, что пострадали трое работников ресторана и восемь гостей.

Одну из пострадавших поместили в тяжелом состоянии в гипербарическую камеру.

Предварительной причиной утечки угарного газа пожарные называют неисправность системы отопления.

Пожарные в течение ночи проверили систему отопления в ресторане и провели проветривание помещений.

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