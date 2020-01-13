Посол – австрійському міністру: "Північний потік-2" – петля на шиї України

Посол України в Австрії Олександр Щерба виступив із критикою глави австрійського МЗС, який назвав неприйнятними американські санкції проти "Північного потоку-2".

Про це повідомляє "Європейська правда".

У інтерв’ю виданню Die Presse міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що австрійська сторона не сприймає екстериторіальні санкції.За його словами, "Північний потік-2" дозволяє диверсифікувати енергопостачання Європи.

У відповідь український посол порівняв трубопровід із петлею, яка "душить інтереси" України.

"Пане міністр, при всій повазі, "Північний потік-2" впливає на інтереси України так, як петля впливає на дихання. Не дуже хороша ідея прямо зараз ставити існування українського трубопроводу в залежність від російської доброї волі. Доброї волі не буває", - зазначив Олександр Щерба на своїй сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялося, що 21 грудня США оголосили про введення санкцій проти трубопроводу "Північний потік-2", через що ключовий підрядник "Газпрому" компанія Allseas призупинила роботу над проєктом.

Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті "Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2".