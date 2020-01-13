Глава МЗС Австрії розкритикував санкції США проти "Північного потоку-2"
Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував санкції, які США запровадили щодо проєкту "Північний потік-2".
Про це він сказав в інтерв'ю газеті Die Presse, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, австрійська сторона не сприймає екстериторіальні санкції.
"Це неприйнятно", - сказав міністр.
На його думку, "Північний потік-2" дозволяє диверсифікувати енергопостачання Європи.
Раніше повідомлялося, що 21 грудня США оголосили про введення санкцій проти трубопроводу "Північний потік-2", через що ключовий підрядник "Газпрому" компанія Allseas призупинила роботу над проєктом.
Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті "Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2".