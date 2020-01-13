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Глава МЗС Австрії розкритикував санкції США проти "Північного потоку-2"

Понеділок, 13 січня 2020, 08:16

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував санкції, які США запровадили щодо проєкту "Північний потік-2".

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Die Presse, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, австрійська сторона не сприймає екстериторіальні санкції.

"Це неприйнятно", - сказав міністр.

На його думку, "Північний потік-2" дозволяє диверсифікувати енергопостачання Європи.

Раніше повідомлялося, що 21 грудня США оголосили про введення санкцій проти трубопроводу "Північний потік-2", через що ключовий підрядник "Газпрому" компанія Allseas призупинила роботу над проєктом.

Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті "Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2".

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Австрія Північний потік-2
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