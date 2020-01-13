Посол - австрийскому министру: "Северный поток-2" - петля на шее Украины

Посол Украины в Австрии Александр Щерба выступил с критикой главы австрийского МИД, который назвал неприемлемыми американские санкции против "Северного потока-2".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В интервью изданию Die Presse министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что австрийская сторона не воспринимает экстерриториальные санкции. За его словам, "Северный поток-2" позволяет диверсифицировать энергоснабжение Европы.

В ответ украинский посол сравнил трубопровод с петлей, которая "душит интересы" Украины.

"Господин министр, при всем уважении,"Северный поток-2" влияет на интересы Украины так, как петля влияет на дыхание. Не очень хорошая идея прямо сейчас ставить существования украинского трубопровода в зависимость от российской доброй воли. Доброй воли не бывает", - отметил Александр Щерба на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что 21 декабря США объявили о введении санкций против трубопровода "Северный поток-2", за что ключевой подрядчик "Газпрома" компания Allseas приостановила работу над проектом.

Подробнее о механизме санкций и возможности их обхода читайте в статье "Американский удар по проекту Путина: смогут ли санкции США остановить Nord Stream 2".