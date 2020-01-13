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Стала відома орієнтовна дата візиту в Україну нового комісара з розширення ЄС

Понеділок, 13 січня 2020, 12:33

Новопризначений єврокомісар з питань політики сусідства та розширення ЄС, угорець Олівер Варгеї орієнтовно 23-24 січня планує відвідати Україну.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

"Доброю новиною є те, що Варгеї, за даними автора цих рядків, має приїхати до Києва уже 23-24 січня, у якості одного зі своїх перших закордонних візитів, який вже анонсувала Єврокомісія", - йдеться у статті.

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За словами джерел, зустріч єврокомісара із президентом Володимиром Зеленським є цілком імовірною.

Раніше візит Варгеї в Україну анонсував глава групи підтримки України Європейської комісії Пітер Вагнер. За його словами, для нового комісара "Україна є у пріоритетах порядку денного, як це було для нас весь цей час".

Читайте про шанс на потепління в українсько-угорських відносинах у статті: "Компроміс заради НАТО: що може змінити зустріч Зеленського та Орбана".

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