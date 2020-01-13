Стала известна ориентировочная дата визита в Украину нового комиссара по расширению ЕС

Новоназначенный еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения ЕС, венгр Оливер Вархейи ориентировочно 23-24 января планирует посетить Украину.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

"Хорошая новость в том, что Вархейи, по данным автора этих строк, приедет в Киев уже 23-24 января, в качестве одного из своих первых зарубежных визитов, который уже анонсировала Еврокомиссия", - говорится в статье.

По словам источников, встреча еврокомиссара с президентом Владимиром Зеленским вполне вероятна.

Ранее визит Вархейи в Украину анонсировал глава группы поддержки Украины Европейской комиссии Петер Вагнер. По его словам, для нового комиссара "Украина в приоритетах повестки дня, как это было для нас все это время".

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