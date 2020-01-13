Новий уряд Іспанії склав присягу

Двадцять два міністри нового уряду Іспанії в понеділок склали присягу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

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Король Феліпе VI головував на короткій церемонії, яка ознаменувала початок урядування нового кабміну на чолі з лідером соціалістів і прем'єр-міністром Педро Санчесом. Один за одним 22 міністри обіцяли дотримуватися Конституції Іспанії та бути вірними монарху.

П'ять членів нового уряду представляють партію Unidas Podemos, яка виступає проти жорсткої економії. Лідер цієї партії Пабло Іглесіас є одним з чотирьох заступників прем'єр-міністра в новому розширеному кабінеті.

Санчес поставив за мету нової адміністрації провести соціальні реформи, домогтися стійкого економічного зростання і діалогу з сепаратистами в північно-східній Каталонії.

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Санчес був змушений прийняти в уряд членів партії Unidas Podemos після того, як на повторних виборах в листопаді втратив позиції.

Щоб домогтися схвалення парламенту для формування нового уряду меншості, він також повинен був погодитися на початок переговорів з сепаратистським регіональним урядом Каталонії, яке хоче відколотися від Іспанії. Це принесло йому серйозну критику з боку трьох правоцентристських опозиційних партій.