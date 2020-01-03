Каталонські сепаратисти погодилися на затвердження Санчеса прем'єром Іспанії

Партія "Республіканська лівиця Каталонії" (ERC), яка виступає за незалежність регіону від Іспанії, заявила в четвер, що утримається при голосуванні за новий уряд, що дозволить лідеру соціалістів Педро Санчесу залишитися на посаді прем'єр-міністра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Іспанія прожила без належного уряду більшу частину 2019 року після двох дострокових виборів. Санчес потребує, щоб 13 депутатів ERC принаймні утрималися від голосування, яке відбудеться між 4 та 7 січня, щоб забезпечити собі затвердження на посаді.

ERC заявила, що ухвалила своє рішення після того, як соціалісти погодилися на відкритий діалог щодо відділення Каталонії. Старший член ERC Пере Арагонес заявив, що обидві сторони проведуть переговори щодо "розблокування політичного конфлікту щодо майбутнього Каталонії та створення підґрунтя для його врегулювання".

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"Це складний, складний шлях. Ми вважаємо, що його варто пройти", - заявив журналістам Арагонес, який виконує функції віцепрезидента Каталонії.

Санчес і його соціалісти вибороли 155 місць на останніх виборах у листопаді, що не дає більшості в 350-місному парламенті Іспанії.

Соціалісти погодилися створити коаліцію з лівою партією Podemos, але все одно потребують підтримки декількох менших регіональних партій, зокрема ERC.

Іспанські закони дозволяють формувати уряди меншості, якщо він отримає більше голосів "за", ніж "проти", в нижній палаті парламенту країни. Утримання з боку ERC фактично забезпечує саме такий сценарій.