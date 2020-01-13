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Німеччина планує провести саміт щодо Лівії 19 січня

Понеділок, 13 січня 2020, 13:29

Німеччина планує провести саміт щодо Лівії 19 січня для врегулювання конфлікту в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

До Берліна для участі в конференції прибуде, зокрема, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час візиту в Москву в суботу заявила, що мирні переговори по Лівії пройдуть в Берліні після того, як Туреччина і Росія звернулися до ворогуючих груп із закликом укласти угоду про припинення вогню.

Вона сказала, що метою було дати Лівії шанс стати суверенною і мирною країною.

Сьогодні в Москві проходить російсько-турецька зустріч на рівні глав МЗС і міністерств оборони, присвячена Лівії. Представники лівійських сторін також прибули в Москву для переговорів.

12 січня набув чинності режим припинення вогню між міжнародно визнаним урядом національної згоди Фаїза Сараджа і Лівійської національної армії Халіфа Хафтара. У понеділок в Москві між цими сторонами буде підписано офіційну угоду про припинення вогню.

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Німеччина
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