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Германия планирует провести саммит по Ливии 19 января

Понедельник, 13 января 2020, 13:29

Германия планирует провести саммит по Ливии 19 января для урегулирования конфликта в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В Берлин для участия в конференции прибудет, в частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Москву в субботу заявила, что мирные переговоры по Ливии пройдут в Берлине после того, как Турция и Россия обратились к враждующим группам с призывом заключить соглашение о прекращении огня.

Она сказала, что целью было дать Ливии шанс стать суверенным и мирной страной.

Сегодня в Москве проходит российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и министерств обороны, посвященная Ливии. Представители ливийских сторон также прибыли в Москву для переговоров.

12 января вступил в силу режим прекращения огня между международно признанным правительством национального согласия Фаиза Сараджа и Ливийской национальной армии Халифа Хафтара. В понедельник в Москве между этими сторонами будет подписано официальное соглашение о прекращении огня.

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