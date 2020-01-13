Германия планирует провести саммит по Ливии 19 января для урегулирования конфликта в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В Берлин для участия в конференции прибудет, в частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Москву в субботу заявила, что мирные переговоры по Ливии пройдут в Берлине после того, как Турция и Россия обратились к враждующим группам с призывом заключить соглашение о прекращении огня.

Она сказала, что целью было дать Ливии шанс стать суверенным и мирной страной.

Сегодня в Москве проходит российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и министерств обороны, посвященная Ливии. Представители ливийских сторон также прибыли в Москву для переговоров.

12 января вступил в силу режим прекращения огня между международно признанным правительством национального согласия Фаиза Сараджа и Ливийской национальной армии Халифа Хафтара. В понедельник в Москве между этими сторонами будет подписано официальное соглашение о прекращении огня.