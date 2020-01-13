Австрія: Курц прагне "захистити молодих дівчат", заборонивши хіджаби

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що це обов'язок уряду - "захищати молодих дівчат" від шкідливих побічних ефектів імміграції. Таким чином він аргументував свою обіцянку заборонити хіджаби в школах для дівчат віком до 14 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Курц також заявив, що контроль над нелегальною імміграцією є не менш важливим, ніж боротьба зі змінами клімату, додавши, що обидва питання стоятимуть на порядку денному його уряду.

"Важливо захищати наше довкілля, але також важливо вирішити, хто буде жити в нашій країні", - сказав він, додавши, що кращий контроль над імміграцією є невід'ємною частиною захисту культурної ідентичності. Він також оголосив про більш рішучі заходи для гарантування національної безпеки, наприклад, запобіжне затримання іммігрантів, підозрюваних у релігійному екстремізмі.

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Одна з німецьких громадських організацій на початку цього місяця викликала чимало обурення у німецьких та австрійських ЗМІ, коли вона оголосила 33-річного Курца "маленьким Гітлером", після того як лідер заявив, що морські рятувальні операції в Середземному морі лише заохочують більше біженців до небезпечного шляху в Європу і приводять до більшої кількості смертей.

Парламент Австрії у травні торік проголосував за заборону носити хіджаб у початковій школі дівчатам до 10 років. Закон забороняє носити "одяг ідеологічного або релігійного характеру, який передбачає покриття голови".