Канцлер Австрії підтримав очільницю Мін'юсту на тлі хейту в інтернеті

Канцлер Австрії Себастьян Курц запропонував свою "повну підтримку" новому міністру юстиції Альмі Задіч у зв'язку з ненавистю до чиновниці в інтернеті через її боснійське походження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Задіч - одна із чотирьох міністрів від партії "Зелених" у новому уряді консерватора Курца, який присягнув у вівторок. Вона єпершою австрійкою мігрантського походження, яка стала міністром.

Задіч, чия сім'я втекла від конфлікту в Боснії, коли їй було 10 років, нещодавно зіткнулася з хвилею ненависті в інтернеті, спрямованій на її походження. Австрійські ЗМІ повідомляли, що поліція надає їй цілодобовий захист.

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Курц написав у четвер у Twitter, що "ненависть в інтернеті - це огидне явище нашого часу. Цьому не може бути місця у нас!"

Він зазначив, що його уряд "буде рішучим проти ненависті в мережі з боку правих, ісламістів чи лівих", і додав: "Альма Задіч та всі інші, на кого це націлено, мають мою повну підтримку!"