У Неаполі від зіткнення потягів метро постраждали 5 людей

У Неаполі близько 7 ранку у вівторок сталося зіткнення трьох потягів метро в районі станції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Зіткнення сталося між потягом, який виїжджав на платформу 1 з депо, і потягом, який заїжджав цією ж колією на станцію. В аварію втрапив і третій потяг, переповнений пасажирами, який щойно вирушив з платформи 2.

В результаті зіткнення у кількох вагонах пошкоджені двері.

Всього в лікарню доставили п'ять осіб, зокрема, постраждали двоє машиністів. Іншим пасажирам медики надали допомогу на місці – у багатьох людей були садна і шоковий стан.

В результаті аварії було зупинено рух поїздів на одній з трьох гілок місцевого метро. Для евакуації постраждалих були закриті три найближчі станції.

За попередніми даними, причиною зіткнення стала людська помилка.