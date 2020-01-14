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У Неаполі від зіткнення потягів метро постраждали 5 людей

Вівторок, 14 січня 2020, 11:45

У Неаполі близько 7 ранку у вівторок сталося зіткнення трьох потягів метро в районі станції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Зіткнення сталося між потягом, який виїжджав на платформу 1 з депо, і потягом, який заїжджав цією ж колією на станцію. В аварію втрапив і третій потяг, переповнений пасажирами, який щойно вирушив з платформи 2.

В результаті зіткнення у кількох вагонах пошкоджені двері.

Всього в лікарню доставили п'ять осіб, зокрема, постраждали двоє машиністів. Іншим пасажирам медики надали допомогу на місці – у багатьох людей були садна і шоковий стан.

 

В результаті аварії було зупинено рух поїздів на одній з трьох гілок місцевого метро. Для евакуації постраждалих були закриті три найближчі станції.

За попередніми даними, причиною зіткнення стала людська помилка.

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Італія
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