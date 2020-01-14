В Неаполе в результате столкновения поездов метро пострадали 5 человек

В Неаполе около 7 часов утра во вторник произошло столкновение трех поездов метро в районе станции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

Столкновение произошло между поездом, выезжавшим на платформу 1 из депо, и поездом, который заезжал по этой же колее на станцию. В аварию попал и третий поезд, переполненный пассажирами, который только что отправился с платформы 2.

В результате столкновения в нескольких вагонах повреждены двери.

Всего в больницу доставили пять человек, в том числе двух машинистов. Другим пассажирам медики оказали помощь на месте - у многих людей были ссадины и шоковое состояние.

В результате аварии было остановлено движение поездов на одной из трех веток метро. Для эвакуации пострадавших были закрыты три ближайшие станции.

По предварительным данным, причиной столкновения стала человеческая ошибка.