В Європарламенті розглянуть погіршення стану верховенства права у Польщі – ЗМІ

Європейський парламент підготує доповідь щодо ситуації з верховенством права в Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Ситуація довкола верховенства права в Польщі останнім часом погіршилася, тому звіт необхідний", - заявили у Європарламенті.

Це буде перший звіт про Польщу в новому Європарламенті.

Рішення про підготовку окремої доповіді щодо Польщі ухвалив комітет громадянських свобод ЄП. Доповідачем з питання буде голова цього комітету, депутат Європарламенту від фракції соціал-демократів Хуан Фернандо Лопес.

У найближчий четвер має відбутися голосування резолюція про ситуацію в двох країнах, у Польщі та Угорщині (завтра відбудуться дебати щодо цієї резолюції). У проєкт резолюції напередодні внесли посилання на суперечливий дисциплінарний статут суддів, а також на візит Венеціанської комісії в Польщу.

Ця резолюція в основному закликає європейські інститути, тобто Єврокомісію і Раду ЄС, до більш ефективних дій щодо захисту правових засад. Документ не аналізує детально ситуацію в цих країнах.