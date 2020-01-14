В Европарламенте рассмотрят ухудшение состояния верховенства права в Польше – СМИ

Европейский парламент подготовит доклад по ситуации с верховенством права в Польше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Ситуация вокруг верховенства права в Польше в последнее время ухудшилась, поэтому отчет необходим", - заявили в Европарламенте.

Это будет первый отчет о Польше в новом Европарламенте.

Решение о подготовке отдельного доклада по Польше принял комитет гражданских свобод ЕП. Докладчиком по вопросу будет председатель этого комитета, депутат Европарламента от фракции социал-демократов Хуан Фернандо Лопес.

В ближайший четверг должно состояться голосование по резолюции о ситуации в двух странах, в Польше и Венгрии (завтра пройдут дебаты по этой резолюции). В проект резолюции накануне внесли ссылки на спорный дисциплинарный устав судей, а также визит Венецианской комиссии в Польшу.

Эта резолюция в основном призывает европейские институты, то есть Еврокомиссию и Совет ЕС, к более эффективным действиям по защите правовых основ. Документ не анализирует подробно ситуацию в этих странах.