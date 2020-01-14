У Раді Європи вказали на головні проблеми українських інтернатів

Комітет проти тортур Ради Європи рекомендує Україні пришвидшити процес деінституціоналізації у сфері соціального догляду та швидше закривати великі інтернати на користь дрібніших.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у звіті комітету після відвідин його представниками трьох психоневрологічних центрів у двох регіонах України у квітні 2019 року.

Експерти Ради Європи відвідали, зокрема, інтернати у Вікторівці Черкаської області, а також у Великорибальському та Барабої на Одещині.

Читайте також У НАТО зібрали кошти для будинку-інтернату в Житомирській області

У звіті РЄ назвала позитивними новий Закон про соціальні послуги та Національну стратегію реформування закладів охорони здоров'я до 2026, які мають на меті скорочення кількості психоневрологічних інтернатів шляхом заміни існуючих установ великої місткості меншими. Проте, на думку комітету РЄ, процес все ще перебуває в зародковому стані, не в останню чергу через брак адекватних фінансових ресурсів.

Комітет закликав українську владу активізувати свої зусилля з деінстітуціоналізації та розвитку соціальної допомоги в суспільстві. Такі заклади мають складатися з невеликих групових житлових одиниць в громаді, в ідеалі в містах, де під рукою знаходяться всі відповідні об'єкти, а не з більших одиниць, розташованих на базі давно існуючих установ соціальної допомоги, що не дозволяє забезпечити належну соціальну реінтеграцію.

Комітет зазначив, що жителі інтернатів повинні мати можливість вимагати судового перегляду тривалості їх обмеження там з можливістю особисто пояснити свою ситуацію перед відповідною комісією.

Широко поширеними проблемами комісія назвала нестачу персоналу і переповненість закладів та закликала їх терміново вирішити. Ключовим пріоритетом має стати регулярна, переважно щоденна присутність психіатра у закладі.

Українська влада повинна представити звіт про заходи, вжиті для виконання рекомендацій комітету, до кінця лютого.