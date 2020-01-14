В Совете Европы определили главные проблемы украинских интернатов

Комитет против пыток Совета Европы рекомендует Украине ускорить процесс деинституционализации в сфере социального ухода и скорее закрывать крупные интернаты в пользу мелких.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в отчете комитета после посещения его представителями трех психоневрологических центров в двух регионах Украины в апреле 2019 года.

Эксперты Совета Европы посетили, в частности, интернаты в Викторовке Черкасской области, а также в Великорыбальском и Барабое в Одесской области.

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В отчете СЕ положительно оценил новый Закон о социальных услугах и Национальную стратегию реформирования учреждений здравоохранения до 2026 года, цель которых – сокращение количества психоневрологических интернатов путем замены существующих учреждений большой вместимости на меньшие. Однако, по мнению комитета СЕ, процесс все еще находится в зачаточном состоянии, не в последнюю очередь из-за отсутствия адекватных финансовых ресурсов.

Комитет призвал украинскую власть активизировать свои усилия по деинституционализации и развитию социальной помощи в обществе. Такие заведения должны состоять из небольших групповых жилых единиц в общине, в идеале в городах, где под рукой находятся все соответствующие объекты, а не их больших единиц, расположенных на базе давно существующих учреждений социальной помощи, что не позволяет обеспечить надлежащую социальную реинтеграцию.

Комитет отметил, что жители интернатов должны иметь возможность требовать судебного пересмотра продолжительности их ограничения там с возможностью лично объяснить свою ситуацию перед соответствующей комиссией.

Широко распространенными проблемами комиссия назвала нехватку персонала и переполненность учреждений и призвала их срочно решить. Ключевым приоритетом должно стать регулярное, преимущественно ежедневное присутствие психиатра в учреждении.

Власти Украины должны представить отчет о мерах, принятых для выполнения рекомендаций комитета, до конца февраля.