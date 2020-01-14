Кулеба їде на комісію Україна-НАТО, де розглянуть виконання РНП

Віцепрем’єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба 15 січня відвідає Брюссель, де відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО на рівні постійних представників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТО.

Кулеба також проведе зустріч з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Як повідомляла "Європейська правда", на засіданні сторони розглянуть реалізацію Річної національної програми співробітництва Україна-НАТО за 2019 рік та обговорять маршрут пріоритетних реформ на 2020 рік.

Нагадаємо, Україна офіційно звернулася до НАТО з проханням приєднатися до Програми розширених можливостей (EOP).

У жовтні також стало відомо, що у відносинах України та НАТО буде запущена нова ініціатива, що має поєднати всі існуючі досі формати співпраці.

Детально про ініціативу читайте у статті "Європейської правди" "Інтеграція без ПДЧ: що стоїть за "перезапуском відносин" України з НАТО".