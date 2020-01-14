Кулеба едет на комиссию Украина-НАТО, где рассмотрят выполнение ГНП

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба 15 января посетит Брюссель, где состоится заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне постоянных представителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Кулеба также проведет встречу с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

Как сообщала "Европейская правда", на заседании стороны рассмотрят реализацию Годовой национальной программы сотрудничества Украина-НАТО за 2019 год и обсудят маршрут приоритетных реформ на 2020 год.

Напомним, Украина официально обратилась к НАТО с просьбой присоединиться к Программе расширенных возможностей (EOP).

В октябре также стало известно, что в отношениях Украины и НАТО будет запущена новая инициатива, которая должна объединить все существующие до сих пор форматы сотрудничества.

Подробно об инициативе читайте в статье "Европейской правды" "Интеграция без ПДЧ: что стоит за" перезапуском отношений "Украины с НАТО".