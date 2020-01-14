У Суді ЄС заявили, що угорський закон щодо НУО суперечить праву Євросоюзу

Запроваджені Угорщиною обмеження на фінансування громадських організацій з-за кордону суперечать праву ЄС.

Про це йдеться у думці генерального адвоката Суду ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Ці обмеження підривають принцип вільного руху капіталів і низку основних прав" - йдеться у думці адвоката.

У 2017 році Угорщина ухвалила закон, що зобов'язує НУО, які отримують іноземне фінансування певного розміру реєструвати цей факт в органах влади. НУО також повинні перераховувати іноземних спонсорів, що дають їм більше 500 000 форинтів (1500 євро) щорічно.

Закон номінально спрямований на підвищення прозорості серед громадських організацій та активізацію зусиль по боротьбі з відмиванням грошей, але на думку адвоката Суду ЄС, такі міри непропорційні і невиправдані.

Суд ЄС ще має винести рішення у цій справі. Незважаючи на те, що він не зобов'язаний слідувати думці генерального адвоката, рішення суду часто з нею збігаються.

Закон, прийнятий в червні 2017 року, був охарактеризований Amnesty International як "жорстокий і прорахований напад на громадянське суспільство", покликаний змусити замовкнути критичні голоси в Угорщині.