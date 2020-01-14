В Суде ЕС заявили, что венгерский закон о НПО противоречит праву Евросоюза

Введенные Венгрией ограничения на финансирование общественных организаций из-за рубежа противоречат праву ЕС.

Об этом говорится в мнении генерального адвоката Суда ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Эти ограничения подрывают принцип свободного движения капиталов и ряд основных прав", - говорится в документе.

В 2017 году Венгрия приняла закон, обязывающий НПО, получающие иностранное финансирование определенного размера, регистрировать этот факт в органах власти. НПО также должны указывать зарубежных спонсоров, которые дают им больше 500 тысяч форинтов (1500 евро) ежегодно.

Закон номинально направлен на повышение прозрачности среди общественных организаций и активизацию усилий по борьбе с отмыванием денег, но, по мнению адвоката Суда ЕС, такие меры непропорциональны и неоправданны.

Суду ЕС еще предстоит вынести решение по этому делу. Несмотря на то, что он не обязан следовать мнению генерального адвоката, решения суда часто с ним совпадают.

Закон, принятый в июне 2017 года, был охарактеризован Amnesty International как "жестокое и просчитанное нападение на гражданское общество", призванное заставить замолчать критические голоса в Венгрии.