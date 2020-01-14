Десятки німецьких міст просять дозволу уряду Меркель прийняти більше біженців

Коаліція десятків німецьких муніципалітетів вимагає від уряду канцлера Ангели Меркель дозволити їм негайно розпочати переселення біженців, врятованих на Середземному морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Представники Потсдама, Дюссельдорфа та інших міст заявили на спільній пресконференції, що їх гуманітарний обов'язок - змінити поточний статус-кво щодо міграційної політики.

"Ми готові прийняти більше людей, якби нам дозволили. Зараз ми проводимо політику вичікування, але це протилежно діям", - заявив мер Потсдама Майк Шуберт.

Німеччина прийняла законодавство для надання пріоритетного завдання інтеграції шукачів притулку з Сирії та інших країн та упорядкувала процедуру подання заявок з використанням нових адміністративних служб "єдиного вікна".

Але, оскільки міграція залишається найважливішим політичним питанням серед німців, уряд Меркель також перейшов до прискорення депортацій та обговорив посилення присутності поліції на кордонах країни, щоб зупинити несанкціоновану міграцію.

Раніше повідомлялося, що Меркель у січні відвідає Туреччину, щоб закликати президента Реджепа Таїпа Ердогана дотримуватися договору про міграцію, підписаного з Європейським Союзом.

Ердоган у грудні попередив, що Туреччина, де вже знаходяться близько 3,7 мільйона сирійських біженців, не зможе впоратися з новою хвилею мігрантів, якщо сирійсько-російські спроби повернути захоплену повстанцями провінцію Ідліб призведуть до нової міграційної хвилі.

Число мігрантів знову почало зростати останнім часом після того як війська сирійського президента Башара Асада за підтримки російських військових почали наступ в Ідлібі, де проживає до 3 мільйонів осіб.

Відповідно до міграційної угоди 2015 року Туреччина приймає біженців, що прямують до Європи в обмін на фінансову підтримку.