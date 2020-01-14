Десятки немецких городов просят разрешения правительства Меркель принять больше беженцев

Коалиция десятков немецких муниципалитетов требует от правительства канцлера Ангелы Меркель позволить им немедленно начать переселение беженцев, спасенных на Средиземном море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Представители Потсдама, Дюссельдорфа и других городов заявили на совместной пресс-конференции, что их гуманитарный долг – изменить текущий статус-кво в миграционной политике.

"Мы готовы принять больше людей, если бы нам разрешили. Сейчас мы проводим политику выжидания, но это противоположно действиям", - заявил мэр Потсдама Майк Шуберт.

Германия приняла законодательство для предоставления приоритетной задачи интеграции искателей убежища из Сирии и других стран и упорядочила процедуру подачи заявок с использованием новых административных служб "единого окна".

Но поскольку миграция остается важнейшим вопросом среди немцев, правительство Меркель также перешло к ускорению депортаций и обсудило усиление присутствия полиции на границах страны, чтобы остановить несанкционированную миграцию.

Ранее сообщалось, что Меркель в январе посетит Турцию, чтобы призвать президента Реджепа Тайипа Эрдогана соблюдать договор о миграции, подписанный с Европейским Союзом.

Эрдоган в декабре предупредил, что Турция, где уже находятся около 3,7 миллиона сирийских беженцев, не сможет справиться с новой волной мигрантов, если сирийско-российские попытки вернуть захваченную повстанцами провинцию Идлиб приведут к новой миграционной волне.

Число мигрантов снова начало расти в последнее время после того, как войска сирийского президента Башара Асада при поддержке российских военных начали наступление в Идлибе, где проживает до 3 миллионов человек.

По миграционному соглашению 2015 года Турция принимает беженцев, направляющихся в Европу, в обмен на финансовую поддержку.