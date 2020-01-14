Кібератаку на чеську лікарню здійснили за допомогою російського вірусу - ЗМІ

Кібератаку проти лікарні в чеському Бенешові здійснили, найімовірніше, російські хакери.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Radio Praha з посиланням на обізнані джерела.

Комп'ютерну мережу лікарні зламав вірус "Рюк", який заражає, насамперед, урядові й корпоративні комп'ютери, що працюють з конфіденційними даними.

Комп'ютерну мережу лікарні в Бенешові вивели з ладу в грудні торік. Установка нового системного забезпечення обійшлася Центрально-Чеському краю в 40 мільйонів крон, і ця сума не є остаточною. Вірус-вимагач "Рюк" належить до специфічних шкідливих програм і атакує вибірково, кажуть експерти.

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"Угруповання, що управляє "Рюком", робить добірку потенційно цікавих мішеней. Це, здебільшого, багаті організації, які в разі "вдалого" зараження комп'ютерної мережі здатні виплатити за відновлення доступу до даних круглу суму. Якщо виходити з описаних раніше випадків, йдеться про мільйони доларів", - зазначив Мирослав Дворжак, технологічний директор антивірусної корпорації Eset.

"Рюк" належить до вірусів уповільненої дії. Потрапивши в комп'ютер, він спочатку аналізує дані, що містяться в пам'яті документи, іноді здатний відключити антивірусні програми, а потім повністю шифрує комп'ютер. Зламати шифр доступними засобами практично неможливо. Кримінальне російське угруповання, яке створило програму, потім вимагає від жертви нападу викуп.

"Єдина інформація, яку ви отримуєте від операторів "Рюка", це повідомлення про те, що ваш комп'ютер заражений цим видом вірусу, і адресу, за якою вам слід звернутися. Зазвичай це буває електронна адреса веб-пошти ProtonMail, яка шифрує повідомлення. А далі все залежить від вас, за яких умов або за які гроші ваш комп'ютер можуть дешифрувати", - пояснив Дворжак.

Нагадаємо, Національна служба з питань кібер- та інформаційної безпеки Чехії підтвердила, що кібератаку на комп’ютери Міністерства закордонних справ Чехії у червні, найімовірніше, здійснила інша держава.

У грудні 2018 року Інформаційна служба безпеки Чеської Республіки заявила, що розвідувальні служби Росії стоять за кібератаками, спрямованими на Міністерство закордонних справ Чехії 2017 року.