Кибератаку на чешскую больницу осуществили с помощью российского вируса – СМИ

Кибератаку против больницы в чешском Бенешове совершили, скорее всего, российские хакеры.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Radio Praha со ссылкой на осведомленные источники.

Компьютерную сеть больницы взломал вирус "Рюк", который заражает прежде всего правительственные и корпоративные компьютеры, работающие с конфиденциальными данными.

Компьютерную сеть больницы в Бенешове вывели из строя в декабре прошлого года. Установка нового системного обеспечения обошлась Центрально-Чешскому краю в 40 млн крон, и эта сумма не является окончательной. Вирус-вымогатель "Рюк" относится к специфическим вредоносным программам и атакует выборочно, говорят эксперты.

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"Группировка, управляющая "Рюком", делает подборку потенциально интересных мишеней. Это в основном богатые организации, которые в случае "удачного" заражения компьютерной сети способны выплатить за восстановление доступа к данным круглую сумму. Если исходить из описанных ранее случаев, речь идет о миллионах долларов", - отметил Мирослав Дворжак, технологический директор антивирусной компании Eset.

"Рюк" относится к вирусам замедленного действия. Попав в компьютер, он сначала анализирует данные, содержащиеся в памяти документы, иногда способен отключить антивирусные программы, а затем полностью шифрует компьютер. Взломать шифр доступными средствами практически невозможно. Российская группировка, которая создала программу, затем требует от жертвы выкуп.

"Единственная информация, которую вы получаете от операторов "Рюка", – это сообщение о том, что ваш компьютер заражен этим видом вируса, и адрес, по которому вам следует обратиться. Обычно это бывает электронный адрес веб-почты ProtonMail, которая шифрует сообщения. А дальше все зависит от вас, на каких условиях или за какие деньги ваш компьютер могут дешифровать", - пояснил Дворжак.

Напомним, Национальная служба по вопросам кибер- и информационной безопасности Чехии подтвердила, что кибератаку на компьютеры Министерства иностранных дел Чехии в июне, скорее всего, осуществило другое государство.

В декабре 2018 года Информационная служба безопасности Чешской Республики заявила, что разведывательные службы России стоят за кибератаками, направленными на Министерство иностранных дел Чехии, в 2017 году.