Чехія депортувала чотирьох осіб з будинків для дипломатів РФ

З Чехії депортували чотирьох іноземців, які без посвідок на проживання мешкали в будинках, що перебувають в розпорядженні російського посольства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deník N.

Як заявила прессекретар поліції Ева Кропачова, цим особам заборонено в'їзд до Чехії на термін від одного до чотирьох років. "Дотримання чеських законів має поширюватися на всіх", - сказав міністр закордонних справ Томаш Петршичек.

За даними видання, відповідальний співробітник російського посольства Михаїл Саруханов може бути оштрафований за те, що поселив цих людей і не оформив їх реєстрацію.

На початку березня чеське медіа повідомило, що російське посольство в Празі отримує прибуток від здачі в оренду майже двох сотень квартир в чотирьох будинках у районі Прагa 6, призначених для російських дипломатів.

Квартири в чотирьох будинках належать чеській державі й надані російському посольству для її дипломатів на невизначений період ще до падіння комунізму 1989 року, підтвердили в МЗС Чехії.

Повідомлялося, що мешканці квартир здебільшого є російськими громадянами й орендують тамтешнє житло десятки років. Посольство РФ всупереч міжурядовим договорам також здавало квартири туристам.

При цьому орендарі не мають відповідних договорів і вносять плату готівкою, що є порушенням закону. Вони не можуть довести, як довго вони мешкають за цією адресою і скільки платять за оренду.

МЗС Чехії висловило у зв'язку з цим протест і зажадало від російського посольства якомога швидше відкликати свого співробітника Александра Терентьєва, який брав плату від наймачів житла і звинувачується в застосуванні до них фізичного насильства. Влітку Терентьєв покинув Чехію.