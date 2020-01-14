На нафтохімічному заводі BASF у Каталонії - вибух та масштабна пожежа

Управління цивільної оборони Каталонії заявило у вівторок, що вибух на заводі BASF у місті Таррагона спричинив пожежу, додавши, що це, ймовірно, стало наслідком хімічної аварії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Управління порадило людям, що перебувають поруч із ураженою зоною, не виходити назовні, зачинити двері та вікна, доки не стане відомо про масштаби аварії.

Також воно повідомило, що "токсичних хмар" в результаті інциденту немає.

Служби заявили, що чотири особи зазнали тяжких опіків, їх госпіталізували.

Завод, на якому сталася аварія, - єдиний в Іспанії виробник етиленоксиду, хімічної сполуки, що використовується для виготовлення миючих засобів, розчинників та інших продуктів, а також гліколю, одного з основних сировинних матеріалів у виробництві пластмаси.

Vídeo del moment de l'explosió a la petroquímica de Tarragona. Seguiu l'última hora a VilaWeb https://t.co/7tJL9AtChp pic.twitter.com/y7JHcwfIpS — VilaWeb (@VilaWeb) January 14, 2020