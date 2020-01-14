На нефтехимическом заводе BASF в Каталонии - взрыв и крупный пожар
Управление гражданской обороны Каталонии заявил во вторник, что взрыв на заводе BASF в провинции Таррагона вызвал пожар, добавив, что это, вероятно, стало следствием химической аварии.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Управление заявило, что неизвестно, есть ли в результате инцидента пострадавшие, и посоветовало людям, находящимся рядом с зоной взрыва, не выходить наружу, закрыть двери и окна, пока не станет известно о масштабах аварии.
Также оно сообщило, что "токсичных облаков" в результате инцидента нет.
Vídeo del moment de l'explosió a la petroquímica de Tarragona. Seguiu l'última hora a VilaWeb https://t.co/7tJL9AtChp pic.twitter.com/y7JHcwfIpS— VilaWeb (@VilaWeb) January 14, 2020
🎥 Primeres imatges de l'explosió en una empresa del polígon sud de la petroquímica de Tarragona. Diverses unitats dels bombers treballen a la zona.— Catalunya Informació (@Catinformacio) January 14, 2020
Autor: Pau Pastor López
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