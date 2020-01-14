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На нефтехимическом заводе BASF в Каталонии - взрыв и крупный пожар

Вторник, 14 января 2020, 20:33

Управление гражданской обороны Каталонии заявил во вторник, что взрыв на заводе BASF в провинции Таррагона вызвал пожар, добавив, что это, вероятно, стало следствием химической аварии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Управление заявило, что неизвестно, есть ли в результате инцидента пострадавшие, и посоветовало людям, находящимся рядом с зоной взрыва, не выходить наружу, закрыть двери и окна, пока не станет известно о масштабах аварии.

Также оно сообщило, что "токсичных облаков" в результате инцидента нет.

 

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