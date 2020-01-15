США можуть зменшити військову допомогу Іраку – ЗМІ

Адміністрація президента США готує можливе скорочення військової допомоги Іраку у розмірі 250 мільйонів доларів, вже схвалених Конгресом, якщо уряд країни з наполягатиме на виведенні американських військ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання отримало доступ до електронного листування, в якому Держдепартамент і Міністерство оборони обговорили питання про фінансування військової допомоги Іраку. Електронні листи вказують на те, що Бюро з близькосхідних справах Держдепартаменту працює над скороченням суми коштів в рамках програми зовнішнього військового фінансування США для Іраку на поточний фінансовий рік.

Бюро також планує звернутися в управління Білого дому з питань управління та бюджету, щоб скасувати запит на 100 мільйонів доларів на 2021 фінансовий рік.

"Це не виключає подальшого розгляду Конгресом питання про іноземну допомогу в разі зміни ситуації в Іраку", - йдеться в одному з листів.

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У листі стверджується, що остаточне рішення ще не прийнято, але вищі посадові особи адміністрації розпорядилися переглянути питання про те, які засоби можуть бути утримані або перерозподілені в разі, якщо Ірак наполягатиме на виведенні американських військ.

Представник Держдепартаменту заявив, що США " постійно переглядають допомогу, щоб переконатися, що вона відповідає нашим політичним цілям та найкращим чином використовує долари платників податків". Чиновник додав, що на даний момент жодних змін в системі американської допомоги не сталося.

Після того, як в грудні в Іраку в результаті ракетного обстрілу був убитий американський контрактник і поранено кілька військовослужбовців США, президент Трамп наказав убити іранського генерал-майора Касема Сулеймані.

Через кілька днів парламент Іраку проголосував за припинення операцій міжнародних збройних сил в Іраку, прийнявши резолюцію, яка не має обов'язкової сили.

На запрошення уряду в Іраку залишаються близько 5300 американських військовослужбовців.