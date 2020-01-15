США могут уменьшить военную помощь Ираку - СМИ

Администрация президента США готовит возможное сокращение военной помощи Ираку в размере 250 миллионов долларов, уже одобренных Конгрессом, если правительство страны будет настаивать на выводе американских войск.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание получило доступ к электронной переписке, в которой Госдепартамент и Министерство обороны обсудили вопрос о финансировании военной помощи Ираку. Электронные письма указывают на то, что Бюро по ближневосточным делам Госдепартамента работает над сокращением суммы средств в рамках программы внешнего военного финансирования США для Ирака на текущий финансовый год.

Бюро также планирует обратиться в управление Белого дома по вопросам управления и бюджета, чтобы отменить запрос на 100 миллионов долларов на 2021 финансовый год.

"Это не исключает дальнейшего рассмотрения Конгрессом вопроса об иностранной помощи в случае изменения ситуации в Ираке", - говорится в одном из писем.

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В письме утверждается, что окончательное решение еще не принято, но высшие должностные лица администрации распорядились пересмотреть вопрос о том, какие средства могут быть удержаны или перераспределены в случае, если Ирак будет настаивать на выводе американских войск.

Представитель Госдепартамента заявил, что США " постоянно пересматривают помощь, чтобы убедиться, что она соответствует нашим политическим целям и наилучшим образом использует доллары налогоплательщиков". Чиновник добавил, что на данный момент никаких изменений в системе американской помощи не произошло.

После того, как в декабре в Ираке в результате ракетного обстрела был убит американский контрактник и ранены несколько военнослужащих США, президент Трамп приказал убить иранского генерал-майора Касема Сулеймани.

Через несколько дней парламент Ирака проголосовал за прекращение операций международных вооруженных сил в Ираке, приняв резолюцию, которая не имеет обязательной силы.

По приглашению правительства в Ираке остаются около 5300 американских военнослужащих.