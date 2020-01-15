В Ірані затримали автора відео з потраплянням ракети в літак МАУ – ЗМІ

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про затримання особи, яка вважається автором відеоролика з потраплянням ракети в літак "Міжнародних авіаліній України", збитий минулого тижня під Тегераном.

Про це повідомляє BBC з посиланням на іранські медіа, передає "Європейська правда".

Іранські ЗМІ, зокрема, повідомили, що КВІР взяли під варту людину, яка минулого тижня опублікувала відео ракетного удару по літаку.

Але іранський журналіст, який перебуває в Лондоні, який спочатку опублікував ці кадри, наполягає на тому, що його джерело знаходиться в безпеці, і що іранська влада заарештувала не ту людину.

Очікується, що затриманому висунуть звинувачення у зв’язку з національною безпекою.

Рейс PS752 був збитий невдовзі після вильоту з Тегерана в середу минулого тижня, всі 176 осіб на борту загинули.

Іран заявив, що літак був збитий випадково, і оголосив про арешт кількох людей у зв'язку з катастрофою.

Президент Хасан Рухані заявив, що розслідування в його країні буде контролюватися "спеціальним судом".