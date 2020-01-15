В Иране задержали автора видео с попаданием ракеты в самолет МАУ – СМИ
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о задержании лица, считающегося автором видеоролика с попаданием ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", сбитый на прошлой неделе под Тегераном.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на иранские медиа, передает "Европейская правда".
Иранские СМИ, в частности, сообщили, что КСИР взяли под стражу человека, который на прошлой неделе опубликовал видео ракетного удара по самолету.
Но иранский журналист, который находится в Лондоне, который сначала опубликовал эти кадры, настаивает на том, что его источник находится в безопасности, и что иранские власти арестовали не того человека.
Ожидается, что задержанному предъявят обвинение в связи с национальной безопасностью.
Рейс PS752 был сбит вскоре после вылета из Тегерана в среду на прошлой неделе, все 176 человек на борту погибли.
Иран заявил, что самолет был сбит случайно, и объявил об аресте нескольких человек в связи с катастрофой.
Президент Хасан Рухани заявил, что расследование в его стране будет контролироваться "специальным судом".