В Італії за махінації мафії з коштами ЄС затримані 94 особи

Італійська поліція оголосила про ліквідацію мафіозної мережі на Сицилії, яка привласнила мільйони євро з європейських фондів, призначених для фермерів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

За даними прокуратури Мессіни, в результаті проведеної сьогодні операції проти мафії у Торторічі затримані 94 людини. Серед затриманих – голови двох мафіозних сімей, нотаріус, підприємці та державні чиновники, відповідальні за доступ до європейських коштів.

48 затриманих пізніше арештували, решту помістили під домашній арешт.

За даними слідства, компанії мафіозних кланів за пособництва інспекторів отримували з коштів ЄС гранти на обробку землі, якої в них насправді не було.

Протягом восьми років 151 компанія змогла таким чином привласнити 5 мільйонів євро.