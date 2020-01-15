В Италии за махинации мафии со средствами ЕС задержаны 94 человека

Итальянская полиция объявила о ликвидации мафиозной сети на Сицилии, которая присвоила миллионы евро из европейских фондов, предназначенных для фермеров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

По данным прокуратуры Мессины, в результате проведенной сегодня операции против мафии у Торторичи задержаны 94 человека. Среди задержанных– главы двух мафиозных семей, нотариус, предприниматели и государственные чиновники, ответственные за доступ к европейских средств.

48 задержанных позже арестовали, остальных поместили под домашний арест.

По данным следствия, компании мафиозных кланов за пособничества инспекторов получали из средств ЕС гранты на обработку земли, которой в них на самом деле не было.

В течение восьми лет 151 компания сумела таким образом присвоить 5 миллионов евро.