В Италии за махинации мафии со средствами ЕС задержаны 94 человека
Итальянская полиция объявила о ликвидации мафиозной сети на Сицилии, которая присвоила миллионы евро из европейских фондов, предназначенных для фермеров.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.
По данным прокуратуры Мессины, в результате проведенной сегодня операции против мафии у Торторичи задержаны 94 человека. Среди задержанных– главы двух мафиозных семей, нотариус, предприниматели и государственные чиновники, ответственные за доступ к европейских средств.
48 задержанных позже арестовали, остальных поместили под домашний арест.
По данным следствия, компании мафиозных кланов за пособничества инспекторов получали из средств ЕС гранты на обработку земли, которой в них на самом деле не было.
В течение восьми лет 151 компания сумела таким образом присвоить 5 миллионов евро.