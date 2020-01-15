Генсеком Європейської комісії призначена латвійська дипломатка

Генеральним секретарем Європейської комісії сьогодні призначена латвійська дипломатка Ілзе Юхансоне.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті ЄК.

"За пропозицією президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Ілзе Юхансоне, яка в даний час виконує обов'язки генерального секретаря Європейської комісії, сьогодні була призначена новим генеральним секретарем Комісії і рішення набуло чинності негайно", - йдеться у заяві.

Ілзе Юхансоне та Урсула фон дер Ляєн

Юхансоне стала восьмим генеральним секретарем Єврокомісії. З жовтня 2015 року вона обіймала посаду заступника генсека Комісії, відповідальної за міжвідомчі та зовнішні відносини.

Юхансоне з 2008 року працювала у МЗС Латвії, обіймала посаду заступника держсекретаря та глави дирекції Європейського Союзу. З березня 2011 року вона була постійним представником Латвії при ЄС. До Міністерства закордонних справ Юхансоне обіймала високі посади в міністерствах внутрішніх справ та юстиції Латвії.

Генсек Єврокомісії - це найвища чиновницька посада у виконавчих органах ЄС. Секретаріат допомагає керувати розробкою політики Колегії комісарів та підтримує роботу всієї Єврокомісії шляхом координації та керівництва її державною службою.