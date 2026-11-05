Активісти по всій Європі готуються до дводенних акцій протесту проти дата-центрів

Цього тижня протестувальники по всій Європі планують провести дводенну акцію проти центрів обробки даних, у рамках якої відбудуться демонстрації в 15 країнах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Видання зазначає, що понад 100 груп об’єднуються для проведення акцій під гаслом "Стоп брудним центрам обробки даних" у п’ятницю та суботу. Вони закликають до введення мораторію на великі проєкти.

Серед організацій, що підтримують протести, – "Друзі Землі", "Грінпіс" та "Фоксглоув" – лондонська кампанія за "справедливіше технологічне майбутнє".

Протягом цих двох днів заплановано такі акції: протест біля будівлі польського парламенту у Варшаві; марш у Дубліні; демонстрація біля дата-центру Microsoft у Данії; "освітня акція" поблизу місця запланованого будівництва центру обробки даних в Амстердамі; а також захід у районі Брік-Лейн на сході Лондона, де проєкт будівництва центру обробки даних зіткнувся з опором місцевих мешканців.

На проміжних виборах у США цього тижня противники дата-центрів стали одними з найбільших переможців у лавах Демократичної партії.

Ключовим фактором спротиву проти центрів обробки даних є їхній вплив на довкілля. Згідно з дослідженням німецького Öko-Institut, до 2030 року викиди вуглекислого газу від центрів обробки даних штучного інтелекту становитимуть у шість разів більше, ніж у 2023 році.

У рамках загальноєвропейської кампанії перелічено різноманітні соціальні наслідки: від впливу чат-ботів на психічне здоров’я до загрози скорочення робочих місць через штучний інтелект та надання пріоритету центрам обробки даних над житлом.

Технологічна галузь стверджує, що центри обробки даних створюють робочі місця під час будівництва та експлуатації, а також стимулюють економічне зростання, підтримуючи розвиток і впровадження штучного інтелекту.

Нагадаємо, Фінляндія порушила кримінальну справу через вирубку лісу для будівництва дата-центрів Google.

У вересні в австрійському містечку протестували проти будівництва центру обробки даних Google.