Зеленський у Мадриді зустрівся зі своїм португальським колегою

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Мадриді зі президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру.

Про це він повідомив у соцмережах у четвер, 5 листопада, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі вони обговорили, як Португалія може підтримати українську енергосистему, а також захист життя в країні.

Також президенти поспілкувалися щодо можливостей для спільного виробництва зброї. Зеленський висловив сподівання на те, що будуть нові кроки на підтримку України.

"Подякував за співчуття у звʼязку з російським ударом по звичайній школі в Комишувасі, де люди отримували гуманітарну допомогу. Уже четверту добу там триває пошуково-рятувальна операція. Станом на зараз відомо, що загинуло 43 людини", – додав український президент.

Як писали, Зеленський 4 листопада прибув з візитом у столицю Іспанії Мадрид.

Нагадаємо, у вівторок, 3 листопада, Зеленський з командою прибув у Берлін. Там він мав зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцом, президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром, а також з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер.