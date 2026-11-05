В Албанії поліція оштрафувала 83 людей на протестах проти уряду

В Албанії поліція почала застосовувати нове законодавство, спрямоване на придушення вуличних протестів проти уряду Еді Рами, наклавши десятки штрафів.

Про це повідомляє Balkan Insight, інформує "Європейська правда".

У четвер, 5 листопада, албанська поліція повідомила, що наклала 31 штраф після протесту в середу ввечері. Таким чином загальна кількість штрафів, накладених за останні кілька днів відповідно до нового законодавства, сягнула 83.

Поліція заявила, що оштрафувала "громадян, які перекрили дорогу та перешкоджали руху транспортних засобів, попри неодноразові заклики поліцейських через гучномовець".

Кожному з них призначили адміністративний штраф у розмірі 5000 албанських леків (55 євро).

Нове законодавство було запроваджене прем’єр-міністром Еді Рамою 28 жовтня. Рама охарактеризував його як "законодавчий пакет проти насильства та міської анархії". Серед заходів – штрафи, які можуть бути накладені, коли протестувальники не виконують наказів поліції.

У вівторок поліція наклала перші штрафи у розмірі 55 євро на 16 протестувальників, у середу – ще на 36, а в четвер – на 31.

Нагадаємо, демонстранти вимагають відставки прем’єр-міністра Еді Рами та формування перехідного уряду технократів.

Еді Рама, який минулого року здобув четвертий термін на посаді прем’єра, відмовився піти у відставку та звинуватив опозиційні групи й іноземні сили у використанні протестів для дестабілізації ситуації в Албанії.

А минулої суботи, 31 жовтня, антиурядові протести переросли в сутички з коктейлями Молотова та водометами.