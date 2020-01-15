У Німеччині колишнього дипломата ЄС підозрюють у шпигунстві на Китай – ЗМІ

Генеральний прокурор Німеччини Петер Франк розслідує справу колишнього дипломата ЄС з Німеччини та двох співробітників відомої німецької лобістської компанії за підозрою в шпигунстві на користь Китаю .

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SPIEGEL.

За даними слідства, двоє підозрюваних надали приватну і ділову інформацію китайському міністерству державної безпеки. Третій підозрюваний начебто тільки погодився на це.

За дорученням Федеральної прокуратури з ранку співробітники поліції провели обшук дев'яти об'єктів нерухомості в Берліні, Брюсселі, Баден-Вюртемберзі та Баварії.

Якщо звинувачення підтвердяться, це буде один з небагатьох випадків викриття китайських шпигунів.

Як зазначається, в центрі розслідування перебуває колишній співробітник Єврокомісії, а пізніше дипломат Європейської служби зовнішніх дій. У своїй ролі для ЄС він займав керівні посади в Брюсселі, пізніше він був послом ЄС в декількох країнах.

Він завершив свою кар'єру в ЄС в 2017 році і приєднався до лобістської компанії. За версією слідства, в тому ж році він почав зливати інформацію китайському старшому офіцерові. Він також завербував двох інших підозрюваних. Один з них їздив у Китай для зустрічі зі своїм ймовірним виконавчим директором. У минулому лобістська компанія консультувала відомі великі німецькі компанії.