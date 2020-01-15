В Германии бывшего дипломата ЕС подозревают в шпионаже на Китай – СМИ
Генеральный прокурор Германии Петер Франк расследует дело бывшего дипломата ЕС из Германии и двух сотрудников известной немецкой лоббистской компании по подозрению в шпионаже в пользу Китая .
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SPIEGEL.
По данным следствия, двое подозреваемых оказали частную и деловую информацию китайскому министерству государственной безопасности. Третий подозреваемый вроде бы только согласился на это.
По поручению Федеральной прокуратуры с утра сотрудники полиции провели обыск девяти объектов недвижимости в Берлине, Брюсселе, Баден-Вюртемберге и Баварии.
Если обвинения подтвердятся, это будет один из немногих случаев разоблачения китайских шпионов.
Как отмечается, в центре расследования находится бывший сотрудник Еврокомиссии, а позже дипломат Европейской службы внешних действий. В своей роли для ЕС он занимал руководящие должности в Брюсселе, позже он был послом ЕС в нескольких странах.
Он завершил свою карьеру в ЕС в 2017 году и присоединился к лоббистской компании. По версии следствия, в том же году он начал сливать информацию китайскому старшему офицеру. Он также завербовал двух других подозреваемых. Один из них ездил в Китай для встречи со своим вероятным исполнительным директором. В прошлом лоббистская компания консультировала известные крупные немецкие компании.